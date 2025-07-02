وزير الاتصالات يلتقي بالمتقدمين للالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالشباب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

مواكبة متطلبات سوق العمل

وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة أكد خلالها اهتمام الدولة بالاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يسهم في تمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

وأشار إلى أن إعداد كوادر شابة مؤهلة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمى، ودفع جهود التنمية في مصر وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

وتَقدم للالتحاق بالمبادرة نحو (40) ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، حيث من المقرر قبول (5) آلاف متدرب من الخريجين في الدفعة الأولى من المبادرة، وتُجرى اختبارات القبول خلال الفترة من 29 يونيو إلى 20 يوليو الجاري، وتشمل تقييمًا شاملًا للمتقدمين من خلال مجموعة من الاختبارات لقياس المهارات الفنية في المجالات التي تقدم فيها المتدرب.

وتقدم المبادرة تدريبًا علميًّا وعمليًّا للشباب في التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم في أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشترط المبادرة التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة وتمنح شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وشهادات معتمدة لكافة المهارات التى يتم التدريب عليها، وشهادة الماجستير من الجامعة الدولية لبرامج الماجستير، وتوفر مسار تدريبى متكامل يتضمن التدريب التقني، وكذلك التدريب الميدانى للتأهيل لمستقبل عملى فى مجالات تكنولوجيا حديثة والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتتيح للملتحقين بها فرص المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتفوقين.

برامج تدريبية متنوعة



وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر)، وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهني (12 شهرا)، وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهرا).



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