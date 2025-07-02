جامعة النيل تطلق برنامج "التكامل الابتكاري" بالتعاون مع القومي للبحوث وجمعية مستثمري أكتوبر

أعلنت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع المركز القومي للبحوث وجمعية المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر لإطلاق برنامج "التكامل الابتكاري".

تعاون بين جامعة النيل وجمعية المستثمرين والقومي للبحوث، فيتو

وأكدت الدكتورة نادية الأنصاري، مدير مركز أبحاث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة النيل ومنسق الاتفاقية من جانب الجامعة، أن: "برنامج التكامل الابتكاري يُعد ترجمة فعلية لسياسات دعم الابتكار في مصر، ويُجسد توجه جامعة النيل لبناء جسور حقيقية بين الأوساط الأكاديمية والصناعية".

وأضافت: “نعمل من خلال هذا البرنامج على تصميم آليات مستدامة لمشاركة التحديات الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة، مع دعم رأس المال البشري من خلال برامج تدريب متخصصة، وتفعيل التعاون الثلاثي بين الجامعة، والبحث العلمي، والمصانع”.

ربط المعرفة العلمية بالواقع الصناعي

وقالت: إن هذه المبادرة تُمثل خطوة جديدة في مسار جامعة النيل لتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار التطبيقي وربط المعرفة العلمية بالواقع الصناعي.

شارك في توقيع البروتوكول: الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة هبة الله لبيب، نائب رئيس جامعة النيل للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور وائل الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في حضور نخبة من قيادات المؤسسات الثلاث.

تعاون بين جامعة النيل وجمعية المستثمرين والقومي للبحوث، فيتو

من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس أبوطالب، أستاذ البيئة والمشرف العام على فرع أكتوبر للمركز القومي للبحوث ومنسق الاتفاقية من جانب المركز، إلى أهمية هذه الشراكة، مؤكدة أن فرع أكتوبر سيكون منصة تطبيقية حقيقية لمخرجات البرنامج، وسيمثل جسرًا مباشرًا بين الباحثين والمصانع لضمان سرعة نقل التكنولوجيا ومواءمتها مع احتياجات السوق المحلية.

كما أضاف الدكتور وائل الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المحلية من خلال حلول تشغيلية مبتكرة، وتحقيق الربط بين الصناعة المصرية والتقنيات الحديثة، بما يدعم أهداف التنمية الصناعية والتحول الرقمي.

واختُتمت مراسم التوقيع بتبادل الدروع التذكارية بين الشركاء الثلاثة، في تأكيد رمزي على قوة الشراكة وإرادتهم المشتركة في بناء مستقبل صناعي قائم على المعرفة، ومتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

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