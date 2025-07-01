رئيس جامعة النيل: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية

أكد الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة أعادت لمصر استقرارها وهويتها الوطنية، وأسست لمرحلة جديدة من العمل الجاد والتقدم، بقيادة وطنية واعية وشجاعة، وضعت نصب أعينها مصلحة المواطن المصري، وحقه في وطن آمن ومتطور.

وأشار عقل إلى أن الجامعة تفتخر بكونها جزءًا من مشروع بناء الجمهورية الجديدة، من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية وبحثية مبتكرة، وتعاونها مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل نموذجًا للتعليم عالي الجودة المبني على الابتكار وريادة الأعمال.

كان رئيس جامعة النيل، قد توجه بتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها سطرت صفحة فارقة من تاريخ الشعب المصري الحديث، استعاد فيها إرادته الحرة وبدأ مسيرة جديدة من البناء والتنمية.

إسهامات جامعة النيل في نقل وتوطين التكنولوجيا

وأوضح عقل أن جامعة النيل تسهم في بناء كوادر علمية قادرة على التعامل مع تحديات العصر، وتدعم المشاريع البحثية التي ترتبط بالتنمية المستدامة، وتحرص على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل أفضل لأبنائها.

وأضاف: العلم والعلماء هم الركيزة الأساسية في نهضة أي أمة، وأن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى عقول مبدعة وقادة فكر قادرين على الإبداع والتغيير، وهو ما تعمل عليه جامعة النيل منذ تأسيسها وحتى اليوم حيث نؤمن بأن مستقبل مصر يُبنى بسواعد أبنائها، وبأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الطريق الحقيقي لتحقيق التقدم والريادة، وستظل جامعة النيل منارة علم ومعرفة وشريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية المصرية.

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