الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية

السودان، فيتو
السودان، فيتو

شهدت عدة ولايات سودانية، انقطاعًا تاما في التيار الكهربائي، وذلك نتيجة أعطال فنية في الشبكة القومية الممتدة، وقد أدى ظهور هذه الأعطال بشكل مفاجئ إلى تفعيل نظام الحماية، مما تسبب في توقف توليد الكهرباء من سد مروي.

إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد بسد مروي

وأفاد مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان أن المهندسين وفرق الصيانة يعملون على قدم وساق على مدار الساعة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد بسد مروي بشكل تدريجي.

بدء عملية عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة تدريجيًا

وكشفت وكالة أنباء سونا، أن مجهودات شركة السودان للكهرباء تكللت بالنجاح، مشيرة لبدء عملية عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة تدريجيًا.
وطالبت شركة كهرباء السودان بالمواطنين بتفهم الوضع والتحلي بالصبر.

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