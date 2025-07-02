ليفربول يعلن رحيل مدافعه رسميا إلى الدوري الألماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن انتقال جاريل كوينساه إلى باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقال لاعب ليفربول إلى ليفركوزن

وأعلن ليفربول أن انتقال المدافع الإنجليزي إلى ليفركوزن في صفقة دائمة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مع إمكانية إضافة 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى.

وتشمل الصفقة أيضًا بندًا لشراء اللاعب مرة أخرى بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى إضافات، ويمكن تفعيل هذا البند اعتبارًا من عام 2027.

ويعتبر كوينساه أحدث إضافة لنادي باير ليفركوزن، ويأتي ذلك بعد إعلان وصول فلوريان فيرتز إلى ليفربول يوم الجمعة الماضي، قادما من ليفركوزن.



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