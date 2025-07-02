قرار حاسم من ليفربول بشأن مستقبل لويس دياز

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف ليفربول من بيع لاعبه الكولومبي لويس دياز بعد تلقيه عرضا مغريا من بايزن ميونخ الألماني.

ليفربول يرفض بيع لويس دياز

وقالت شبكة سكاي سبورتس الانجليزية: إن ليفربول رفض عرضًا من بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن ليفربول أبلغ المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا ليس للبيع وليس هناك خطط للاستغناء عنه.

وقدم دياز أداء مميزة مع ليفربول في المواسم الماضية وشكل قوة هجومية كبيرة رفقة الهداف المصري محمد صلاح ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

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