رئيس نقابة البترول يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث البارجة بمستشفى الجونة

أجرى اليوم المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة إلى مستشفى الجونة للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب البارجة البحرية بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذي وقع خلال توجه الحفار البحري “Adam Marine 12” إلى منطقة الأشرفي بالبحر الأحمر.

وذلك للاطمئنان على صحتهم والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

واستمع رئيس نقابة البترول إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن تطورات الحالة الصحية للمصابين، والتشخيص الطبي لكل حالة على حدة، ومدى تأدية الخدمات الصحية اللازمة بشكل أفضل، موجهًا بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

رافق رئيس نقابة البترول خلال الزيارة المهندس وليد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة أوسوكو، وتامر عبده إبراهيم من نقابة ابيسكو، وأحمد أبو جاد من نقابة بتروجلف.

كان المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، قد توجه في الساعات الاولي من صباح اليوم، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة العاملين والوقوف على مستجدات جهود الإنقاذ.

تطورات الحادث على مدار الساعة

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مشددة على حرصها البالغ على سلامة العاملين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الطارئة.



أشاد رئيس النقابة بالتحرك السريع من الوزير المهندس كريم بدوى وزير البترول،و الوزير محمد جبران، وزير العمل بالتوجه الفوري إلى مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت.

إجراءات الرعاية الصحية الشاملة للمصابين

كما أشاد صابر بما تقدمه الأطقم الطبية من رعاية صحية شاملة للمصابين، مشددا على استمرار المتابعة الطبية والنفسية حتى يتماثل الجميع للشفاء.

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