الرسوم المسيئة للرسول بتركيا تثير الغضب، اندلاع تظاهرات والأمن يضبط المتهمين (فيديو)

الرسوم المسيئة لرسول الله في تركيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة مقر مجلة رسمت النبي محمد برسوم مسيئة من قبل مواطنين أتراك غاضبين في اسطنبول، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض على عدد من الصحفيين الأتراك، الذين يعملون في مجلة "ليمان" التركية الساخرة.

غضب شعبي كبير في تركيا بسبب الرسوم المسيئة لرسول الله

وأظهرت مقاطع فيديو الغضب الشعبي الكبير في تركيا بعد نشر مجلة "ليمان" التركية الساخرة، رسوما كاريكاتورية تجسد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يصافح النبي موسى، عليه السلام، فوق إحدى المدن التي يتم قصفها، الأمر الذي أشعل غضب الأتراك، فقاموا بمهاجمة مقر المجلة.

‼️🚨⚡️مهاجمة مقر مجلة رسمت النبي محمد برسوم مسيئة من قبل مواطنين أتراك غاضبون في اسطنبول pic.twitter.com/NnMps1TQRx — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 30, 2025



وتُظهر النسخة من الرسوم الكاريكاتورية، التي نُشرت بالأبيض والأسود على بعض المنصات، يظهر فيها تجسيد، غير مقبول، لرسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، إلى جانب النبي موسى، وهما يتصافحان فوق سماء مدينة تتعرض للقصف.

مئات الأتراك يتظاهرون في إسطنبول مجلة ضد ليمان

وأثارت الرسومات المسيئة لرسول الله ، صلي الله عليه وسلم، غضب كبير بين الأتراك، وأثارت الرسم ردود فعل عنيفة، حيث توجه عشرات المحتجين إلى حانة وسط مدينة إسطنبول يرتادها عادة موظفو المجلة، وهاجموها في مشهد تسبب بمواجهة مع قوات الأمن التي تدخلت لمنع تصاعد التوتر في أسطنبول.

وقام مئات الأتراك بالتظاهر في إسطنبول ضد مجلة "ليمان" الساخرة المعارضة، والتي قامت بنشر الرسوم المسيئة وهتفوا مرددين "ليمان.. لا تنسوا شارلي إيبدو".

شاهد.. الشرطة التركية توقف في إسطنبول المزيد من مسؤولي إحدى المجلات التركية التي أساءت في سرم كاريكاتيري للنبيين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام. pic.twitter.com/O3qDEIEVxR — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) June 30, 2025

وتصاعد التوتر في أسطنبول بسبب الرسومات المسيئة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، دفع المدعى العام التركي لإصدار قرارًا بالقبض على عدد من الصحفيين في مجلة "ليمان"، وهي إحدى المجلات الساخرة البارزة في البلاد، وذلك على خلفية نشر رسم كاريكاتوري مسيء لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، واعتبرت النيابة العامة أن الرسم يتضمن "إهانة صريحة للقيم الدينية"، وأعلنت أنها باشرت تحقيقًا رسميًا في الواقعة.

🔴 باختصار ماذا حصل هذه الليلة في شارع تقسيم - اسطنبول



💢 مجلة "ليمان" الساخرة نشرت رسم كاريكاتوري مسيء لنبينا محمد ﷺ

💢 اتت تعليمات من وزير العدل التركي بفتح تحقيق مُصرحًا؛ "الاعتداء على معتقداتنا الدينية غير مقبول إطلاقًا، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة."

💢 مجموعة… pic.twitter.com/1c6khuEXjv — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) June 30, 2025

أردوغان يدين الرسوم المسيئة للنبي ويصفها بالإستفزاز الدنيء

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، نشرتها المجلة التركية، ووصفها بأنها "استفزاز دنيء متخفٍ في صورة فكاهية".

الرئيس التركي أردوغان، فيتو

وقال أردوغان في كلمة خلال نشاط حزبي بالعاصمة أنقرة "منذ أن تشرفت الأمة التركية بالإسلام تميزت بحبها لرسول الله، وأهم ما يميزها هذا الحب"، مضيفًا: "الاستهزاء برسولنا الكريم من قبل أناس لا أخلاق لهم ولا يعرفون قيم الأمة ولا يعرفون الحشمة والأدب أمر غير مقبول".

شاهد.. الشرطة التركية توقف، مساء اليوم الإثنين، رسّام كاريكاتير في إسطنبول أساء في أحد رسوماته في إحدى المجلات التركية للنبيين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام. pic.twitter.com/rVlr4fOVtz — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) June 30, 2025



وأكد أردوغان أنه "سيحاسَب أمام القانون كل من أساء إلى نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء"، مشيرًا إلى أنه سنتابع الأمر ما دمنا في المنصب، ولن نتسامح مع أي شخص يهين قيمنا المقدسة في هذا البلد"، قبل أن يختم قائلا "واجبنا الأساسي حماية ذكرى نبينا الحبيب وإرثه الثمين الذي أنار دربنا وملأ قلوبنا بالرحمة، ونحن نعتبر ذلك شرفا لنا".

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