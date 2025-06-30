مسرح السامر يشهد عرض "قبو الغربان" ضمن مهرجان الفرق المسرحية (صور)

شهد مسرح السامر عرض "قبو الغربان"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض قبو الغربان

العرض لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، دراماتورج وأشعار أحمد مراد، وإخراج سيف الدين محمد، وتدور أحداثه حول خمس نساء يختبئن داخل قبو قديم هربا من خطر يحيط بهن من الخارج، وفي الداخل تنكشف أسرار الماضي، وتظهر مشاعر الخيانة والفقد والخذلان والذنب في أعمق صوره.

فريق مسرحية قبو الغربان

"قبو الغربان" تمثيل: ياسمين عادل، آيات صابر، چورچ أشرف، نوني سلامة، دميانة مجدي، نادية نبيل، عمرو علاء، سعيد سمير، عمر محمد، سارة أنس، محمد أيمن، ونور أيمن.

ديكور باسم وديع، أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة أحمد أمين، استعراضات أحمد حسن، وسعيد سمير، ماكياچ رامي جمال، موسيقي زاكو، فيديو مابينج د. سراج محمود، مساعدو إخراج سارة طلعت، دميانة مجدي، داليا صبري، وماهينور طارق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.