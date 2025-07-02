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حوادث

النيابة تعاين هبوطا أرضيا في حدائق القبة وتأمر بإخلاء عقارين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

انتقل فريق من  نيابة حدائق القبة لمعاينة شارع حدث له هبوط أرضي، قريب من عقارين بمنطقة حدائق القبة تعرضا للانهيار منذ أكثر من أسبوع بمحافظة القاهرة والذي أسفر عن مصرع 11 شخصا.  

وأمرت النيابة بإخلاء عقارين موجودين بالشارع من السكان لحين انتهاء أعمال لجنة الهيئة الهندسية التي تقوم بتحليل تربة المكان لبيان سلامة المنطقة من عدمها ومدى تأثر العقارات الموجودة. 

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حدائق القبة

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انهيار في مبنى سكني بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار. 

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض. 

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها. 

وتبين انهيار عقارين وتصدع ثالث وأسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 14 آخرين، وتجري النيابة العامة التحقيقات. 

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