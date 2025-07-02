في يوم ميلاده، محطات في حياة الشيخ إمام عيسى مبدع الأغنية السياسية

الشيخ إمام عيسى، حالة غنائية كانت جديدة على المجتمع، قدم الغناء السياسى، تميز بمعارضة الأحداث التي ساعدت في وقت ظهوره، حققت أغنياته نجاحا وإقبالا جماهيريا من طلبة الجامعات والمثقفين غير مسبوق عندما قدم كلمات الشاعر الفاجومى أحمد فؤاد نجم في ثنائي رائع، لقب بصوت الغناء المعارض صوته ليس جميلا ولكنه مؤثرا، من أشهر أغانيه مصر يامه يا بهية، رحل عام 1995.

ولد الشيخ إمام عيسى في مثل هذا اليوم 2 يوليو عام 1918 بالجيزة، وسكن إحدى حواري منطقة الغورية بحي الحسين، أصيبت عيناه بالرمد في سنوات ميلاده الأولى وأصيب بالعمى، فاتجه إلى حفظ القرآن وهو صغيروحفظه على يد الشيخ عبد القادر ندا، وأتقن العزف على العود وهو صغير على يد الموسيقار كمال الحمصاني، ليعشق العزف والغناء في الأفراح والموالد وغيرها.

علاقته بالشيخ زكريا أحمد

التقى الشيخ زكريا أحمد، واعتبرها محطة فارقة في حياته، حيث وضعت قدمه على أعتاب مجال الموسيقى والغناء، حيث نصحه بشراء عود وأعطاه ثمنه لتعلم التلحين وبدأ يتبعه فى حفلاته وجولاته الغنائية كمستشار له.

نجم والشيخ امام فى حفل نقابة الصحفيين

لكن جاء التقاء الشيخ إمام عيسى بالشاعر أحمد فؤاد نجم عن طريق صديق مشترك بينهما أهم محطة في حياته حيث كونا ثنائيا فنيا. حيث بدأ الشيخ غناء أشهر كلمات نجم، وكانت باكورة إنتاجهم أغنية "أنا أتوب عن حبك.. أنا اللي في بعدك هنا.. أنا باترجاك الله يجازيك.. يا شاغلني معاك" التي لحنها الشيخ إمام أيضا.

شكل جديد للاغنية السياسية

ونظرا لتوطد صداقة الشيخ إمام عيسى مع الشاعر أحمد فؤاد نجم عاشا معا في حجرة واحدة بحوش قدم بالغورية وبدأ في عمل شكل جديد للأغنية السياسية الملتزمة التي بدأت تعرف طريقها إلى أذان وعقول المصريين مثل: أنا الأديب الأدباتي..غايظني حال بلدياتي، جيفارا مات، يا عبد الودود، غيرهم مفيش، غايظني حال بلدياتي، شيلني وأشيلك وغيرها.

الشيخ امام يعزف على العود

ويقول الشيخ إمام عيسى عن لقائه بنجم في مذكراته: في سنة 1962 التقيت بفؤاد نجم وكان لقاؤنا بداية جديدة لي وله معا، سألني عندما التقينا لماذا لا تلحن؟ فقلت: لأنني لا أجد الكلمات فقال لي: اسمع هذا النموذج وقدم لي أغنية عاطفية لحنتها على الفور، وحين بدأت في التلحين اكتشفت إلى أي حد يمكن لمقرئ القرآن الكريم الذي حفظه جيدا وأتقن لغته وأساليب تجويده أن يكون ملحنا.. بل أن يكون سيد الملحنين لو كان يستمتع بقدر من الموهبة.

أغنية الفول واللحمة

وقدم الشيخ إمام أروع الأغاني التي تنتقد نكسة يونيو، ومعاهدة كامب ديفيد والسادات فغنى “بقرة حاحا”، و"الحمد لله خبطتنا تحت بطاطنا"، فتم اعتقاله، وفي السبعينيات قدم أغنية الفول واللحمة أثناء ثورة 18 و19 يناير التي وصفها السادات بانتفاضة الحرامية، فتم اعتقاله مرة ثانية.

الإفراج عنه بعد مقتل السادات

بعد رحيل السادات، أفرج عن الشيخ إمام ليستعيد نشاطه بتقديم الأغاني المعارضة فقدم: “مصر يامه يا بهية يام طرحة وجلابية، البحر بيضحك ليه؟ قوقة المجنون، هم مين واحنا مين؟ نيكسون بابا، فاليري جيسكار ديستان، اتجمعوا العشاق، ساعة العصاري، عشق الصبايا، صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر”، وغيرها.

الشيخ امام ونجم ومشوار مع الغناء السياسى

الى جانب أشعار أحمد فؤاد نجم غنى الشيخ إمام عيسى من أشعار نجيب سرور وفؤاد قاعود وتوفيق زيادوزين العابدين محمد مما كان سببا فى غيرة نجم والوقيعة بينهما حيث اتهم الشيخ إمام صديقه نجم بمحاولة احتكار صوته له وحده.

وصفه كامل زهيرى بالصوت القاسى

وكانت أول مواجهة للشيخ إمام عيسى وأحمد فؤاد نجم مع الجمهور في حفل إقامته نقابة الصحفيين عام 1968 حضره أكثر من ألف صحفي وتغنى الجميع وراءه فى صوت واحد ووصف نقيب الصحفيين كامل زهيري صوت إمام بأن فيه قسوة وفكاهة وروح مصرية هي أقرب إلى ألحان الشعب، أما كلمات نجم فهي صريحة وقاسية ومليئة بالمفارقات وطازجة.

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