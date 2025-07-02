الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري: نمتلك القدرة الكافية للردع وسنرد على التهديدات بأساليب جديدة وشاملة

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الحرس سيرد على أي تهديدات تواجه إيران "بأساليب جديدة وشاملة".

طهران تتعهد بالرد بأساليب مبتكرة وشاملة تتناسب مع طبيعة التهديدات

وجاء في البيان: “إن أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه برد حازم، وبأساليب مبتكرة وشاملة تتناسب مع طبيعة التهديدات ومستواها”.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري "يراقب عن كثب التحركات العدائية في المنطقة وخارجها"، وأنه "يمتلك القدرات الكافية للردع والدفاع بكافة الأبعاد البرية والبحرية والجوية والفضائية".

إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي

كما شدد البيان على أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي"، ووجه تحذيرا إلى "الأطراف التي تفكر في اختبار قدرات إيران"، مؤكدا أن الرد الإيراني "لن يكون تقليديا أو متوقعا، بل سيشمل أدوات وأساليب جديدة تواكب التطورات التكنولوجية والعسكرية".

واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على "جاهزيته الكاملة لمواجهة أي تصعيد أو مغامرة قد تستهدف أمن البلاد أو مصالحها في الداخل والخارج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تهديدات تواجه إيران إيران الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي محمد نائيني الحرس الثوري

مواد متعلقة

مصادر أمريكية: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز

ترامب: زيارة نتنياهو لواشنطن احتفال قصير بتدمير منشآت إيران النووية

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

إيران: 935 قتيلا بينهم 140 امرأة وطفلا و5646 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي
ads

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية