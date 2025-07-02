الحرس الثوري: نمتلك القدرة الكافية للردع وسنرد على التهديدات بأساليب جديدة وشاملة

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الحرس سيرد على أي تهديدات تواجه إيران "بأساليب جديدة وشاملة".

طهران تتعهد بالرد بأساليب مبتكرة وشاملة تتناسب مع طبيعة التهديدات

وجاء في البيان: “إن أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه برد حازم، وبأساليب مبتكرة وشاملة تتناسب مع طبيعة التهديدات ومستواها”.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري "يراقب عن كثب التحركات العدائية في المنطقة وخارجها"، وأنه "يمتلك القدرات الكافية للردع والدفاع بكافة الأبعاد البرية والبحرية والجوية والفضائية".

إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي

كما شدد البيان على أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي"، ووجه تحذيرا إلى "الأطراف التي تفكر في اختبار قدرات إيران"، مؤكدا أن الرد الإيراني "لن يكون تقليديا أو متوقعا، بل سيشمل أدوات وأساليب جديدة تواكب التطورات التكنولوجية والعسكرية".

واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على "جاهزيته الكاملة لمواجهة أي تصعيد أو مغامرة قد تستهدف أمن البلاد أو مصالحها في الداخل والخارج".

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