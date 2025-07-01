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رياضة

منافسة أوروبية على التعاقد مع نجم ليفربول

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

دخل نادي وست هام يونايتد في سباق التعاقد مع تايلر مورتون، نجم وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية بارزة بخدمات اللاعب الشاب.

 

صراع أوروبي على التعاقد مع تايلر مورتون لاعب ليفربول 

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن وست هام ليس وحده في المشهد، إذ يواجه منافسة قوية من أندية أياكس الهولندي، سبورتنج براجا البرتغالي، وكلوب بروج البلجيكي، الذين يرون في مورتون خيارًا مميزًا للمستقبل.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، تألق بشكل لافت خلال فترة إعارته إلى هال سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ما ساهم في رفع قيمته السوقية إلى نحو 6 ملايين جنيه إسترليني فقط، وهو ما يجعله هدفًا مغريًا من حيث الجودة والتكلفة.

ويُعد مورتون من أبرز اكتشافات المدرب السابق لليفربول، يورجن كلوب، خلال موسم 2023-2024، حيث نال فرصته في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق، غير أن المدرب الحالي أرني سلوت لم يمنحه نفس المساحة في الموسم المنقضي، ما دفع اللاعب للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر.

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ليفربول تايلر مورتون مورتون منتخب إنجلترا وست هام

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