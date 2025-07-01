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محافظ الدقهلية يجري جولة صباحية مفاجئة على المخابز بطلخا (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم المخابز بمدينة طلخا للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة على المخابز بمدينة طلخا 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة طلخا، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وإلى مطالبهم، ووجه إلى المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

 

كما وجه محافظ الدقهلية بالاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها، وشدد على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع أي تلاعب أو إهدار في الدعم وعدم تعدد بطاقات التموين مع نفس المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المخابز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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