محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة "نظافة محافظتنا مسؤوليتنا" (صور)

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حملة التوعية"نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا" بممشى المنصورة، وذلك لمتابعة أعمال الحملة على الطبيعة، والتقى المواطنين وتحدث إليهم عن الحملة وأهدافها، التي لاقت استحسان المواطنين، وتقديرهم لجهود المحافظ الملموسة والمتميزة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

محافظ الدقهلية يشارك بنفسه حملة التوعية "نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا" بممشى المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته أن المشاركة المجتمعية من المواطنين تمثل ركن أساسي في نجاح الحملة، ومشاركتهم الفعالة في الحملة والاستجابة لها هي الثمرة لهذا الجهد المبذول للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين داخل المدن والقرى ومختلف المناطق.

كيفية التعامل السليم مع المخلفات الصلبة والبلدية والتخلص الآمن

وأوضح محافظ الدقهلية أن حملة التوعية والتواصل المجتمعي على مستوى المحافظة تتضمن كيفية التعامل السليم مع المخلفات الصلبة والبلدية والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة لها، وذلك من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع، وتغيير السلوك ورفع الوعي البيئي وحفاظا على صحة وسلامة الأفراد.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للحملة التقى المواطنين واستمع إليهم ولمطالبهم في مختلف المجالات، وأكد لهم أن نجاحنا يأتي بمشاركة جميع الفئات والوعي بأهمية النظافة والتعود على إلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة، وأكد على ضرورة استمرار التوعية في مختلف المناطق وأن الجميع شركاء في التوعية، مؤكدا أننا نحارب التلوث السمعي والبصري ونحاول منع جميع الملوثات حفاظا على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم جاءت بالتنسيق بين محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، وشارك في حملة التوعية مجموعات من الشباب والفتيات من مديرية الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.