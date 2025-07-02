اختتام فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

اختُتمت أمس الثلاثاء، فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع القرية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وبإشراف الدكتور ياسر الشامي، عميد الكلية.

وقدم الطلاب خلال الفعالية مجموعة من المشروعات الإبداعية التي عكست وعيهم بقضايا المجتمع المصري، وطرحوها من خلال معالجات إعلامية تجمع بين الرؤية الأكاديمية الرصينة والتقنيات الحديثة المواكبة لطبيعة الإعلام الرقمي.

مشروعات تخرج طلاب الإعلام بالأكاديمية العربية

وتنوعت المشروعات عبر ثلاث فئات رئيسية:

في فئة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، قدّم الطلاب أربعة مشروعات نوعية، أبرزت قدراتهم على الدمج بين الوسائط السمعية والبصرية، شملت البودكاست، البرامج التلفزيونية، والأفلام الروائية والوثائقية.

تناول مشروع «فليرتيني» تأثير التكنولوجيا على مفاهيم الخصوصية، بينما ناقش «المتاهة» صراع القيم في البيئات الاجتماعية المهمشة.

أما فيلم «وجوه منسية» فسلط الضوء على حياة المشردين وتحولهم من الشارع إلى دور الرعاية، وطرح مشروع «المحطة الجاية» رؤية مركبة حول تأثير الطفولة والعلاقات الأسرية في تشكيل مستقبل الفرد.

أما في فئة الإعلان الرقمي، فقد طوّر الطلاب ثلاث حملات توعوية تحمل طابعًا ابتكاريًا؛ حيث تناول مشروع «طاير» قضية الإدمان من منظور إعلامي، مستعرضًا دور البيئة الرقمية في التأثير على سلوك الأفراد.

وعالج مشروع «أصل الحكاية» ظاهرة الشائعات الرقمية وكيفية انتشارها، في حين وجّه مشروع «شنطة سفر» رسالة إنسانية عن المغتربين في مصر، مشيرًا إلى البعد الحضاري والداعم للدولة تجاه الأشقاء العرب المقيمين على أرضها.

أما في فئة الاتصال التسويقي المتكامل، فقدّم الطلاب مشروع «غالية» الذي عالج قضية الغارمات برؤية إعلامية متكاملة جمعت بين البُعد الإنساني والاجتماعي، مستندين إلى أدوات الاتصال المختلفة في صياغة خطاب توعوي مهني ومؤثر.

تقييم المشروعات

شارك في تقييم المشروعات ومناقشتها مجموعة من الأكاديميين والخبراء في مجالات الإعلام، من بينهم: الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإذاعة والتلفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

كما شارك عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة، منهم: الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور ياسر عبد العزيز، الإعلامي والخبير الاستراتيجي، والدكتور خالد سعد، كبير مذيعي القناة الأولى، والدكتور إبراهيم الكرداني، الطبيب الإعلامي، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، بالإضافة إلى الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

أشاد الحضور بالمستوى المتميز للمشروعات، وبقدرة الطلاب على الدمج بين الوعي المجتمعي والابتكار الإعلامي، مؤكدين أن هذه النماذج تبشّر بجيل جديد من الإعلاميين يمتلك أدوات العصر، ويستطيع أن يواكب التحديات المهنية والإعلامية المستقبلية بكفاءة ووعي.

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