أول تعليق من صاحب هدف تأهل ريال مدريد لربع نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، أكد جونزالو جارسيا نجم ريال مدريد الشاب، سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدف الانتصار 1-0 مساء الثلاثاء أمام يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات لشبكة DAZN، قال جونزالو: "سعيد جدًّا، لكني أكثر سعادة بالانتصار. الفريق قاتل ونافس حتى النهاية، وهذا هو الأهم".

وتحدث عن تعليمات المدرب تشابي ألونسو، موضحًا: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة قوية. بدأنا بشكل هادئ وتدرجنا في المستوى. امتلكنا الكرة وأرهقنا الخصم كما أراد المدرب".

وعن هدفه بضربة رأس، علق قائلًا: "أعتقد أنها واحدة من أبرز نقاط قوتي. دائمًا أحاول التواجد داخل منطقة الجزاء. لا يهم بأي جزء من جسدي أسجل، الأهم أن أكون في المكان المناسب".

أما عن المقارنة التي أطلقها البعض بينه وأسطورة النادي راؤول جونزاليس، قال المهاجم الشاب: "تبدو مقارنة كبيرة جدًّا وتُعد شرفًا لي. راؤول كان مدربي لمدة عامين، وتعلمت منه الكثير داخل وخارجه".

واختتم حديثه عن احتفاله بالهدف قائلًا: "لحظة مليئة بالسعادة. تسجيل هدف جديد بهذا القميص دائمًا شعور لا يُوصف".

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