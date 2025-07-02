جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2025-2026

الدوري الإسباني، يفتتح برشلونة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمباراة ضد ريال مايوركا على ملعب الأخير، ويختتم مبارياته بمواجهة فالنسيا بملعب الأخير.

وأجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، مراسم قرعة موسم 2025/26 من البطولات المحلية في إسبانيا، وعلى رأسها الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 17 أغسطس المقبل، على أن ينتهي يوم 24 مايو من عام 2026.

مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2025-2026

الدور الأول

الجولة الأولى، برشلونة ضد ريال مايوركا (خارج أرضه).

2. برشلونة ضد ليفانتي (خارج أرضه).

3. برشلونة ضد رايو فاليكانو (خارج أرضه).

4. برشلونة ضد فالنسيا، على ملعبه كامب نو.

5. برشلونة ضد خيتافي، على ملعبه كامب نو.

6. برشلونة ضد ريال أوفيدو، (خارج أرضه).

7. برشلونة ضد ريال سوسيداد، على ملعبه كامب نو.

8. برشلونة ضد إشبيلية، (خارج أرضه).

9. برشلونة ضد جيرونا، على ملعبه كامب نو.

10. برشلونة ضد ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

11. برشلونة ضد إلتشي، على ملعبه كامب نو.

12. برشلونة ضد سيلتا فيجو، (خارج أرضه).

13. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، على ملعبه كامب نو.

14. برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، على ملعبه كامب نو.

15. برشلونة ضد ريال بيتيس، (خارج أرضه).

16. برشلونة ضد أوساسونا، على ملعبه كامب نو.

17. برشلونة ضد فياريال، (خارج أرضه).

18. برشلونة ضد إسبانيول، (خارج أرضه).

19. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على ملعبه كامب نو.

الدور الثاني

20. برشلونة ضد ريال سوسيداد، (خارج أرضه).

21. برشلونة ضد ريال أوفيدو، على ملعبه كامب نو.

22. برشلونة ضد إلتشي، (خارج أرضه).

23. برشلونة ضد ريال مايوركا، على ملعبه كامب نو.

24. برشلونة ضد جيرونا، (خارج أرضه).

25. برشلونة ضد ليفانتي، على ملعبه كامب نو.

26. برشلونة ضد فياريال، على ملعبه كامب نو.

27. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، (خارج أرضه).

28. برشلونة ضد إشبيلية، على ملعبه كامب نو.

29. برشلونة ضد رايو فاليكانو، على ملعبه كامب نو.

30. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، (خارج أرضه).

31. برشلونة ضد إسبانيول، على ملعبه كامب نو.

32. برشلونة ضد خيتافي، (خارج أرضه).

33. برشلونة ضد سيلتا فيجو، ملعب كامب نو.

34. برشلونة ضد أوساسونا، خارج أرضه.

35. برشلونة ضد ريال مدريد، ملعب كامب نو.

36. برشلونة ضد ألافيس، خارج أرضه.

37. برشلونة ضد ريال بيتيس، ملعب كامب نو.

38. برشلونة ضد فالنسيا، خارج أرضه.

ولم يكشف الاتحاد الإسباني عن مواعيد أو توقيتات مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث ستحدد لاحقًا، كما هي العادة دائمًا في الليجا، وقبيل الجولات التالية.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2025-2026

ألافيس ضد ليفانتي.

أتلتيك بلباو ضد إشبيلية.

سيلتا فيجو ضد خيتافي.

جيرونا ضد رايو فاليكانو.

إسبانيول ضد أتلتيك بلباو.

ريال مايوركا ضد برشلونة.

إلتشي ضد ريال بيتيس.

ريال مدريد ضد أوساسونا.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد.

فياريال ضد ريال أوفييدو.

كان برشلونة توج بلقب الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني، 2024/25، في بداية عهد المدرب الألماني هانز فليك، في حين اكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، في الموسم الأخير للمدرب كارلو أنشيلوتي، وجاء أتلتيكو مدريد ثالثًا.

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