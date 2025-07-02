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رياضة

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2025-2026

الليجا
الليجا

الدوري الإسباني، أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، مراسم قرعة موسم 2025/26 من البطولات المحلية في إسبانيا، وعلى رأسها الدوري الإسباني للموسم الجديد.

 

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 17 أغسطس المقبل، على أن ينتهي يوم 24 مايو من عام 2026.


ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمباراة ضد ريال مايوركا على ملعب الأخير، في حين أن ريال مدريد سيواجه أوساسونا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولم يكشف الاتحاد الإسباني عن مواعيد أو توقيتات مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث ستحدد لاحقًا، كما هي العادة دائمًا في الليجا، وقبيل الجولات التالية.

 

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2025-2026

ألافيس ضد ليفانتي.

أتلتيك بلباو ضد إشبيلية.

سيلتا فيجو ضد خيتافي.

جيرونا ضد رايو فاليكانو.

إسبانيول ضد أتلتيك بلباو.

ريال مايوركا ضد برشلونة.

إلتشي ضد ريال بيتيس.

ريال مدريد ضد أوساسونا.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد.

فياريال ضد ريال أوفييدو.

كان برشلونة توج بلقب الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني، 2024/25، في بداية عهد المدرب الألماني هانز فليك، في حين اكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، في الموسم الأخير للمدرب كارلو أنشيلوتي، وجاء أتلتيكو مدريد ثالثًا.

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الدوري الإسباني الإتحاد الأسباني لكرة القدم اسبانيا برشلونة ريال مايوركا ضد برشلونة ريال مدريد

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