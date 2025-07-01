الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد قرية زيان ويوجه بحملة نظافة فورية (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة تفقد خلالها شوارع قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك في إطار جولته الميدانية المستمرة منذ الصباح لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وتفقد محافظ الدقهلية الحالة العامة للنظافة بالشوارع بالقرية، واستمع لشكاوى وملاحظات المواطنين بشأن تراكم القمامة ومطالبهم بتحسين مستوى النظافة داخل القرية، وتطهير ترعة زيان.

التعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية المختصة في جمع ونقل المخلفات

وعلى الفور، وجه المحافظ بسرعة التعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية المختصة في جمع ونقل المخلفات لتعزيز أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع القمامة، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر للمعدات والعمال في نطاق القرية.

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية بإرسال معدات وحدة التدخل السريع لتنفيذ حملة نظافة موسعة القرية، التي بدأت بالفعل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة، والبدء في تطهير ترعة زيان، وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات البيئية، مؤكدًا أن النظافة عنوان الحضارة، وأن تحسين البيئة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

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اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الخدمات المقدمة للمواطنين شكاوى المواطنين قرية زيان التابعة لمركز بلقاس

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