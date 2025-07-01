تعرف علي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.

محافظ الدقهلية: إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية

شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، وأحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، ومديري الإدارات، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية

وأكد محافظ الدقهلية، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لحملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، ومراجعة كافة الإجراءات مع الجهات المعنية، مؤكدا على عرض تقرير تفصيلي بما تم انجازه، وأكد المحافظ أنه سيتابع بشكل شخصي وبصفة دورية حجم ومعدل الأداء في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياتنا، ومستقبل الأجيال القادمة.

مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 7 ملايين و86 ألفا و788 نسمة، وأن عدد السيدات في سن الإنجاب يبلغ، مليون، و181 ألف، و131 سيدة، وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 2.07 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى مراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية، أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والعزب بمختلف أنحاء المحافظة.

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