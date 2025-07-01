إنقاذ 21 شخصا وانتشال جثتين في حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت في البحر الأحمر

شهدت منطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا بحريًا مأساويًا بعد غرق حفار بترول يُدعى "إد مارين 12" أثناء قطره إلى موقع جديد للعمل بمنصة الأشرفي.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين، تم انتشال جثمانيهما، وإنقاذ 21 من طاقم الحفار الذي كان على متنه 30 شخصًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين بمشاركة وحدات إنقاذ تابعة لشركة «جابكو» ومراكب دعم بحرية.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان الحفار يُنقل بشكل روتيني قبل أن يتعرض للغرق المفاجئ.

وتتابع الجهات الأمنية وهيئة السلامة البحرية وشركات البترول الموقف عن كثب، مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث ومدى الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.

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