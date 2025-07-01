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الدفاع المدني بغزة: أكثر من 25 مفقودًا تحت أنقاض منزل بحي التفاح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم، أن أكثر من 25 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بعد تعرض منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن طواقم الإنقاذ لا تستطيع الوصول إلى الموقع حتى الآن بسبب شدة القصف وخطورة الوضع الميداني.

 

انهيار كامل للمبنى وصيحات تحت الركام

وأفادت فرق الإغاثة بأن المنزل المكون من عدة طوابق قد انهار بالكامل فوق رؤوس سكانه، وسط سماع أصوات استغاثة من تحت الركام، في وقت تعجز فيه سيارات الإسعاف والطواقم الميدانية عن الدخول إلى المنطقة بسبب تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.

 

حصيلة أولية قد ترتفع

وقال الدفاع المدني إن العدد المعلن للمفقودين هو تقدير أولي، وقد يرتفع بشكل كبير، خاصة أن القصف طال منطقة سكنية مزدحمة في وقت الإفطار، مضيفًا:"نحن نواجه كارثة إنسانية في حي التفاح، ونناشد المنظمات الدولية التدخل فورًا."

 

عجز كامل في معدات الإنقاذ

أشار المسؤولون في الدفاع المدني إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمدًا البنية التحتية ووسائل الإنقاذ، مما يزيد من عدد الضحايا في كل قصف.

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