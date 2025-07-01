هيئة الدواء: الساركوما سرطان نادر لا يجب تجاهله

تجدد منظمة الصحة العالمية في شهر يوليو من كل عام التوعية بمرض الساركوما لتسليط الضوء عليه

ما هو مرض الساركوما؟

وقالت هيئة الدواء المصرية أن مرض الساركوما نوع نادر من السرطانات التي تنشأ في العظام أو الأنسجة الرخوة مثل العضلات، الدهون، الأوتار، الأوعية الدموية، الأعصاب، والغشاء المحيط بالمفاصل والعظام.

وعلى الرغم من ندرتها مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، إلا أنها تعد من السرطانات التي تتطلب وعيا خاصا نظرا لقدرتها على النمو في أماكن متعددة من الجسم، وقد تمر بدون أعراض واضحة في بداياتها.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الساركوما تنقسم إلى نوعين رئيسيين: ساركوما العظام وساركوما الأنسجة الرخوة.



أوضحت ان ساركوما العظام تؤثر غالبًا على الأطفال والشباب، وتعد من أكثر سرطانات العظام شيوعا، أما ساركوما الأنسجة الرخوة فهي أكثر تنوعًا، وتشمل أكثر من 50 نوعًا مختلفًا، وتؤثر على الأشخاص من مختلف الأعمار.

اعراض مرض الساركوما



حذرت هيئة الدواء المصرية من ان أحد أبرز تحديات الساركوما هو أنها قد تنمو بصمت لفترات طويلة، دون أن تثير الانتباه، لكن هناك علامات معينة تستدعي القلق:

ظهور كتلة أو ورم غير طبيعي تحت الجلد، وغالبًا ما تكون غير مؤلمة في البداية.

ألم مستمر في العظام أو البطن، قد يزداد مع الوقت دون سبب واضح.

كسور في العظام بعد إصابات طفيفة، وهو أمر غير معتاد ويشير إلى ضعف داخلي في العظام.

فقدان الوزن غير المبرر، وهو عرض شائع في العديد من أنواع السرطان، ويدل على أن الجسم يواجه تحدي كبير.



وتشير هيئة الدواء المصرية إلى أهمية التوجه إلى الطبيب فورًا إذا لوحظت هذه الأعراض، لأن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لتحسين فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة.

تشخيص الساركوما



يتطلب تشخيص الساركوما إجراء عدد من الفحوصات، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو الأشعة المقطعية (CT)، إضافة إلى أخذ خزعة عينة نسيجية من الورم لتحليلها، وكلما تم التشخيص مبكرًا، زادت احتمالية أن يكون الورم قابلًا للجراحة أو للعلاج الفعال.

الساركوما

طرق العلاج من الساركوما



تتنوع خيارات العلاج وفقا لنوع الساركوما، وموقعها في الجسم، ومرحلة تطورها. وتشمل العلاجات:

الجراحة: لإزالة الورم بالكامل.

العلاج الكيميائي: ويستخدم خاصة مع بعض أنواع الساركوما مثل "ساركوما إيوينغ".

العلاج الإشعاعي: يستخدم في بعض الحالات قبل أو بعد الجراحة لتقليص الورم أو منع انتشاره.

في بعض الحالات المتقدمة، قد يلجأ الطبيب إلى العلاج المناعي أو العلاجات الموجهة حسب الطفرات الجينية للورم.



أهمية التوعية والوقاية من مرض الساركوما



قالت هيئة الدواء المصرية أنه على الرغم من أن الساركوما لا يمكن الوقاية منها بشكل مباشر لأنها لا ترتبط غالبًا بعوامل نمط الحياة، فإن الوعي بها والتوجه السريع للطبيب عند ملاحظة الأعراض يساهمان في تقليل خطر تفاقم المرض.

وتعتبر الساركوما من السرطانات التي قد تكون خفية في البداية، ولكن الوعي العام بأعراضها وخطورتها يمكن أن ينقذ الأرواح.

ونصحت اي انسان تظهر عليه اعراض المرض الا يتردد في مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغيير غير طبيعي في الجسم.

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