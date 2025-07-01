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رياضة

مونديال الأندية، أمطار رعدية تضرب ملعب هارد روك قبل قمة ريال مدريد ويوفنتوس (فيديو)

ملعب هارد روك، فيتو
ملعب هارد روك، فيتو

 

كأس العالم للأندية، شهد ملعب هارد روك أمطار رعدية شديدة وذلك قبل مباراة ريال مدريد الإسباني مواجهة هامة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، والتي تقام على الملعب في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

 

 

 

 

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس 

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

 

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

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