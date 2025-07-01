كأس العالم للأندية في دائرة الانتقادات، مدرب تشيلسي: الولايات المتحدة ليست الدولة المناسبة لاستضافة البطولة، كلوب: أسوأ فكرة يتم تطبيقها على الإطلاق، وأسطورة بلغاريا يدافع عن المونديال

تتواصل الانتقادات الموجهة إلى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب توقيت إقامة المسابقة، بعد انتهاء موسم طويل وأيضا بسبب الظروف المناخية القاسية التي تقام فيها البطولة.

كلوب يهاجم كأس العالم للأندية ويحذر اللاعبين

وشن مدرب ليفربول السابق، يورجن كلوب، هجوما لاذعا على بطولة كأس العالم للأندية، واصفا إياها بأنها "أسوأ فكرة تم تنفيذها في تاريخ كرة القدم".

وقال كلوب، لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها على الإطلاق. أشخاص لا علاقة لهم بالواقع اليومي في هذه الرياضة هم من يقررون".

وتابع: "أخشى أن يتعرض اللاعبون في الموسم المقبل لإصابات لم يُصابوا بها من قبل، وإن لم يحدث ذلك، فستأتي تلك الإصابات في كأس العالم أو بعده".

هجوم لاذع من مدرب تشيلسي

كما وجه إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، انتقادات لاذعة لمنظمي كأس العالم للأندية، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست الدولة المناسبة لاستضافة البطولة بعد أن توقفت مباراة "البلوز" مع بنفيكا البرتغالي لقرابة ساعتين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

قال ماريسكا: "بالنسبة لي شخصيًا، الأمر ليس كرة قدم، لقد أوقفوا بالفعل 7 أو 8 أو 9 مباريات هنا، أعتقد أنها مزحة".

وأضاف: "أفهم أن إيقاف المباراة لأسباب أمنية، يجب تعليق المباريات، لكن تعليق 7 أو 8 مباريات يعني أن هذا ليس المكان المناسب لإقامة هذه البطولة".

و قد تمّ إيقاف 6 مباريات في 5 مدن أمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية خلال هذه البطولة، وذلك قبل عام من استضافة البلاد لكأس العالم للمنتخبات.

رد أسطورة بلغاريا على الانتقادات

ستويتشكوف، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 1994 رد على الانتقادات وقال في تصريحات لصحيفة "ماركا" و"عندما يتلقون الأموال لا يشتكي أحد".

مضيفا "لم أتوقع هذا من يورجن، أحمل له الكثير من الاحترام. عندما كان ليفربول يلعب لم يشتكِ أحد، وعندما يتلقون الأموال لا يشتكي أحد. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاحترام لهذه البطولات".

وأضاف: "كان علي أن ألعبها في الماضي، عندما كانت مجرد مباريات قليلة، لكني أعتقد أن جياني إنفانتينو والفيفا قاموا بشيء مختلف. أنت تجمع ثقافات كثيرة، أنظمة جديدة، تكتيكات جديدة، فرقًا كثيرة لم تكن تعرف بعضها قبل البطولة".

وواصل: "كل شيء على ما يرام بشكل رائع. الجمهور لم يغب أبدًا عن الملعب، باستثناء مباراة واحدة حيث كانت هناك تحذيرات من التعليق بسبب العواصف الرعدية. اشتكى ماريسكا مدرب تشيلسي أيضًا من المطر، لكن ماذا نفعل؟ نعطي إنفانتينو جهاز تحكم عن بُعد لوقف المطر؟ إنهم يشتكون من أي شيء".

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