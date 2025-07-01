مفروش بالورود، طريق الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي.

ويبدو أن طريق الهلال السعودي إلى النهائي مفروشا بالورود، حيث يخوض الزعيم مباراة سهلة نسبيا في دور الـ8 أمام فلومينيسي البرازيلي، وحال فوزه يخوض مواجهة قوية في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وتنحصر فرص مواجهة الهلال لبطل أوروبا باريس سان جيرمان في نهائي البطولة فقط، وهو ما يعزز فرص الفريق السعودي في الذهاب بعيدا بالمونديال.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

تنطلق مباراة الهلال وفلومينينسي الجمعة المقبل، الموافق 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

34 مليون دولار إجمالي مكافآت الهلال

وحصد فريق الهلال السعودي مبلغا ماليا كبيرا مكافأة الفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء بمدينة أورلاندو الأمريكية ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت تقارير عن أرباح الهلال الضخمة بعد هذا الفوز، والتي جاءت كالآتي:

9.55 مليون دولار (مكافأة المشاركة في البطولة).

4 ملايين دولار (مكافأة تعادلين وفوز واحد).

7.5 مليون دولار (مكافأة التأهل لدور الـ16).

13.125 مليون دولار (مكافأة التأهل لدور ربع النهائي).

بذلك يبلغ إجمالي المكافآت المالية التي سيتحصل عليها الهلال السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مبلغ 34 مليون دولار.

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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