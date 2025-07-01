الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس 

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

 

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس ريال مدريد ريال مدريد الاسباني مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مباراة ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025

مواد متعلقة

مان يونايتد يسخر من خسارة السيتي أمام الهلال بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية في دائرة الانتقادات، مدرب تشيلسي: الولايات المتحدة ليست الدولة المناسبة لاستضافة البطولة، كلوب: أسوأ فكرة يتم تطبيقها على الإطلاق، وأسطورة بلغاريا يدافع عن المونديال

كأس العالم للأندية، موقف ميتروفيتش من المشاركة مع الهلال السعودي ضد فلومنينسي

الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي

ماذا قال موقع الفيفا عن فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي؟

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية