تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

تأثير صراعات الشرق الأوسط علي ارتفاع أسعار الوقود عالميا

مع اقتراب رفع الدعم عن الوقود نهائيا يترقب ملايين المصريين موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وذلك لارتباط المواد البترولية بحياة المواطن اليومية.

وأشارت مصادر إلى أن الانعقاد القادم للجنة التسعير التلقائي من المحتمل أن يكون في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم ، حيث حددت اللجنة موعد انعقادها بعد 6 أشهر منذ آخر انعقاد لها.

وترصد فيتو في هذا التقرير العوامل التي تحدد أسعار الوقود في السوق المحلي والموعد الرسمي للزيادة المرتقبة، بالإضافة إلي تأثير إحداث الشرق الأوسط والحرب الإيرانية الإسرائيلية علي أسعار الوقود عالميا فهذه الأحداث ألقت بظلالها علي أسعار الوقود عالميا

آلية التسعير وفق للمتغيرات الاقتصادية

المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية لها دور كبير في تحديد أسعار الوقود سواء محليا أو عالميا، وذلك لتأثير تلك المتغيرات علي الأسعار العالمية.

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو بأنه من المحتمل زيادة قادمة في أسعار المواد البترولية نظرا لقرب الانتهاء من الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية وتوجيه هذا الدعم إلى خدمات أخرى كالتعليم والصحة

مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تضعها لجنة التسعير نصب عينها في تحديد أسعار الوقود في الوقت المحدد للانعقاد مشيرا إلى أن تحديد أسعار البنزين والوقود وفقًا لمعادلة سعرية معتمدة. تتضمن هذه المعادلة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد الأسعار وهذه العوامل تعتمد عليها اللجنة لتحديد الأسعار ومن أهمها ربط الأسعار بأسعار خام برنت يتم تحديد أسعار البنزين بناءً على التغيرات في أسعار خام برنت في الأسواق العالمية. هذا العنصر يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تسعير المنتجات البترولية.

وأضاف إن أسعار الصرف تلعب دورًا مهمًا في حساب أسعار البنزين. حيث يتأثر سعر العملة المحلية، الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية في تحديد التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.

كما اشار ان التكلفة الإنتاجية والتي تشمل تكاليف استخراج وتكرير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع. لذلك، تتأثر أسعار البنزين بشكل كبير بتكاليف الإنتاج في السوق المحلي والعالمي.

أهم النقاط حول آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

كما يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي بأسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، مع مراعاة التكلفة الفعلية والتغيرات السعرية. بالإضافة تحديد الحد الأقصى للتغيير في أسعار البنزين بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير في السعر عن 10% زيادة أو انخفاضًا من السعر الساري.

استثناء بعض المنتجات: هناك بعض المنتجات التي لا تخضع لهذه الآلية مثل البوتاجاز، والمنتجات المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، حيث يتم تثبيت أسعارها بقرار حكومي.

آخر تسعير للمنتجات البترولية

وكانت لجنة التسعير قد حددت اسعار المنتجات البترولية (اعتبارًا من 11 أبريل 2025): الماضي علي ان يتم الانعقاد للنظر وتحديد أسعار اخري في الأسبوع الأول من أكتوبر

وكانت الأسعار كالتالي

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر



- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر



- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر



- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن



- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه



- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه



- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية



- تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات

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