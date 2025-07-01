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مشاهدة لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

يوفنتوس وريال مدريد،
يوفنتوس وريال مدريد، فيتو

 مشاهدة لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 ، يلتقي ريال مدريد الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات دور ال16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مشاهدة لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر موقع فيتو الإخباري الذي ينقل المباراة لحظة بلحظة. 

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 

ويُمكن متابعة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس عبر قناتي MBC MASR 2, MBC Action المفتوحتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025


ويمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات


التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
جودة القناة: HD
تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD


تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر

 الصناعي نايل سات
تردد القناة: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025


ولمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، سيكون ذلك من خلال "منصة Shahid"، ومنصة DAZN، بصورة مجانية دون الحاجة لاشتراك.

معلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025


مع توافر أكثر من قناة ناقلة لمواجهة اريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية، تتعدد خيارات التعليق الصوتي

MBC MASR 2: فارس عوض.
MBC Action: عبدالله الحربي.
DAZN: خالد الغول.

 

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

 

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