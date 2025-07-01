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رياضة

مان يونايتد يسخر من خسارة السيتي أمام الهلال بكأس العالم للأندية

الهلال
الهلال

سخر مانشستر يونايتد من سقوط جاره مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي 4-3 في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية ووداع المسابقة.

وكتب الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على موقع إكس: هل "هلال" الشهر الجديد.. نتمنى لكم شهرًا مميزًا يا مانشستراوية

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أحداث المباراة 

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الهلال السعودي" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية 

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

 

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