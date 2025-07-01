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رياضة

كأس العالم للأندية، موقف ميتروفيتش من المشاركة مع الهلال السعودي ضد فلومنينسي

ميتروفيتش، فيتو
ميتروفيتش، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف الصربي ألكسندرميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الهلال منافسه البرازيلي، الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما أطاح بمانشستر سيتي في مباراة مثيرة انتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة (4-3) ضمن دور الـ16.

موقف ميتروفيتش من مباراة فلومنينيسي


وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن فرص لحاق ميتروفيتش بالمباراة التالية تبدو ضعيفة، حيث من المتوقع أن يستمر غيابه عن الهلال خلال مواجهة دور الثمانية.
ويغيب ميتروفيتش منذ انطلاق البطولة بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، ما دفع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، للاعتماد على البرازيلي ماركوس ليوناردو في قيادة خط الهجوم.

وفي حال عبور الهلال محطة فلومينينسي، سيضرب "الزعيم" موعدًا في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة بالميراس وتشيلسي، يوم 8 يوليو على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

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