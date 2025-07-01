إصابة أب ونجله في مشاجرة بسبب خلافات على تجارة الملابس بالدقهلية

شهدت مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة أب ونجله بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر خلافات نشبت بينهما وبين آخرين على تجارة الأقمشة والملابس.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية بوصول كل من رجب رجب الوصيف، 52 سنة، مصابًا بجرح غائر في فروة الرأس وجرحين قطعيين بالظهر بطول 20 سم لكل منهما، ومحمد رجب رجب الوصيف، 28 سنة، نجله، مصابًا بجرح قطعي في الصدر وآخر بكف اليد اليسرى.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وبسؤال المصابين، اتّهما كلا من: حسن ب. ال. وعلى أ. ب. ال. (نجل شقيق الأول)؛ بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بتجارة الأقمشة والملابس.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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