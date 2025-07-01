الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة أب ونجله في مشاجرة بسبب خلافات على تجارة الملابس بالدقهلية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة أب ونجله بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر خلافات نشبت بينهما وبين آخرين على تجارة الأقمشة والملابس.

 

مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية


تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية بوصول كل من رجب رجب الوصيف، 52 سنة، مصابًا بجرح غائر في فروة الرأس وجرحين قطعيين بالظهر بطول 20 سم لكل منهما، ومحمد رجب رجب الوصيف، 28 سنة، نجله، مصابًا بجرح قطعي في الصدر وآخر بكف اليد اليسرى.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وبسؤال المصابين، اتّهما كلا من: حسن ب. ال. وعلى أ. ب. ال. (نجل شقيق الأول)؛ بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بتجارة الأقمشة والملابس.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الجمالية الدقهلية مشاجرة عنيفة تجارة الأقمشة مستشفي الجمالية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

القبض على سائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل منزله في قنا

القبض على طالبين لتصوير متشرد والتنمر عليه فى الحوامدية

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

كشف ملابسات استغاثة سيدة من شقيق زوجها بعد تعديه عليها بالضرب بكفر الشيخ

الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم بمدينة نصر

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية