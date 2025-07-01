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البترول تراقب منظومة الصرف الصناعي بمنطقة مسطرد

البترول، فيتو
البترول، فيتو
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في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تعزيز منظومة السلامة البيئية ومراقبة كفاءة التشغيل بمناطق البترول المختلفة، أجرى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة ميدانية تفقدية لمنطقة مسطرد البترولية، يرافقه فريق عمل من الإدارة المركزية للسلامة، ضم الدكتور كيميائي خالد إسماعيل والكيميائي هاني توفيق.

 

متابعة دقيقة للصرف الصناعي للتاكد من جودة المياه المنصرفة وفقا للقوانين البيئية

 

 

وخلال الزيارة، عقد الجيولوجي علاء البطل إجتماعا تنسيقيا مع المهندس السيد يوسف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية بمسطرد، وعدد من مساعديه، حيث تم استعراض الإجراءات المُنفذة داخل المنطقة الجغرافية للتأكد من كفاءة منظومة الصرف الصناعي ومدى التزامها بالمعايير البيئية المعتمدة.

كما شملت الجولة تفقد غرفة الاتصال رقم (1)، والتي تستقبل صرف الشركات البترولية بالمنطقة – حيث تبيّن أن نسبة صرف المنطقة الجغرافية لا تتجاوز 1% من إجمالي ما تستقبله الغرفة – وتم التأكد من خلو المياه من أي ملوثات بترولية.

وتفقد الجيولوجي علاء البطل ومرافقوه، المخرج الرئيسي والنهائي لمجمع شركات البترول بمنطقة مسطرد، للتأكد من التزام المياه المنصرفة بالمعايير البيئية وخلوها التام من الشوائب أو المواد البترولية.

وفي ختام الجولة، نقل الجيولوجي علاء البطل توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار تشديد الإجراءات الاحترازية في المنطقة الجغرافية بمسطرد، مع الالتزام بالمعالجة الفعالة والمتابعة الدورية لضمان جودة المياه المنصرفة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة والسلامة.

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