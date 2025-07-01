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رياضة

الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي

انتر ميلان،فيتو
انتر ميلان،فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، إقامة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية نابولي وإنتر وبولونيا وميلان.

وكانت البطولة قد ظهرت بهذا النظام الجديد لأول مرة في يناير 2025، بحيث يلتقي بطل الدوري مع وصيف كأس إيطاليا، بينما يلعب بطل الكأس مع وصيف الدوري.

 

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن تُلعب مباراتا نصف النهائي يومي 17 و18 ديسمبر، على أن يتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية للسوبر يوم 22 من الشهر ذاته.

وسيتم تنظيم البطولة في السعودية، غير أنه لم يُحسم بعد الاختيار بين مدينتي الرياض وجدة لاستضافة المباريات.

وسيواجه نابولي، بطل الدوري الإيطالي، نظيره ميلان، وصيف كأس إيطاليا، في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي بولونيا، حامل لقب الكأس، مع إنتر، صاحب المركز الثاني في الدوري، في نصف النهائي الثاني.

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