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رياضة

عرض إيطالي يهدد صفقة انضمام أوسيمين للهلال السعودي

أوسيمين
أوسيمين

يسعى يوفنتوس الإيطالي لمحاولة التعاقد مع الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين من غريمه نابولي الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية وفي ظل اهتمام الهلال السعودي بضم اللاعب.

وتوج أوسيمين الموسم الماضي بلقب الدوري التركي بألوان جلطة سراي الذي انتقل إليه في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء.

 

يوفنتوس يرغب في ضم أوسيمين

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ فترة طويلة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع أوسيمين الذي سجل خلال موسمه التركي 37 هدفا في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.

ورغم الحديث في مايو عن رفض أوسيمين الانضمام إلى يوفنتوس، كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن "بيانكونيري" لم يفقد الأمل وكثف في الساعات الأخيرة اتصالاته من أجل محاولة ضمه، كما الحال بالنسبة للكندي جوناثان ديفيد الذي بات حرا بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

ولا يبدو التعاقد مع أوسيمين سهلا على الإطلاق لأنه يتوجب على إدارة عملاق تورينو الدخول في مفاوضات مع رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس بما أن البند الجزائي في عقد النيجيري والبالغ 75 مليون يورو لا ينطبق على الأندية الإيطالية، أي أن الأخيرة غير قادة على تفعيله والحصول على خدمات اللاعب من دون مفاوضات مع النادي المتوج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي.

وأفادت التقارير بأن نابولي حدد مبلغ 80 مليون يورو لأي فريق إيطالي يرغب بضم النيجيري، لكنه قد يبالغ في طلباته في حال كان يوفنتوس المهتم بإبرام.

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