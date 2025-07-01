الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هدف كل 462 دقيقة، أرقام متواضعة لأحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل

أحمد شريف
أحمد شريف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد شريف، مهاجم فاركو، سيكون ضمن صفقات الفريق الجديدة، بعد اتفاق تم بينه وبين المدير الرياضي جون إدوارد على توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، خلال جلسة جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية. 

ويلعب أحمد شريف في مركز المهاجم الصريح كما يجيد اللعب كجناح هجومي أيضا. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام أحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل. 

أرقام أحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل 

يبلغ أحمد شريف من العمر 22 عاما، حيث إنه من مواليد 8 فبراير عام 2003. 

وخاض شريف 129 مباراة في مسيرته الاحترافية، بواقع 6935 دقيقة في جميع البطولات.

سجل أحمد شريف 15 هدفا وصنع 6 أهداف. 

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن مهاجم فاركو يسجل هدفا كل 462 دقيقة. 

أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد رحيله عن الزمالك

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك احمد شريف

مواد متعلقة

أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد رحيله عن الزمالك

زعيم نص الأرض، أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الهلال على مانشستر سيتي

معجزة عربية، أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

الهلال يضرب مانشستر سيتي برباعية تاريخية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، الهلال ومانشستر سيتي يتعادلان 3-3 في الشوط الإضافي الأول

الهلال ومانشستر سيتي إلى شوطين إضافيين بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي

كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية

الأهلي يستعد للإعلان عن رحيل هذا اللاعب

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية