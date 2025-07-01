هدف كل 462 دقيقة، أرقام متواضعة لأحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد شريف، مهاجم فاركو، سيكون ضمن صفقات الفريق الجديدة، بعد اتفاق تم بينه وبين المدير الرياضي جون إدوارد على توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، خلال جلسة جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية.

ويلعب أحمد شريف في مركز المهاجم الصريح كما يجيد اللعب كجناح هجومي أيضا.

وفي السطور التالية نعرض أرقام أحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل.

أرقام أحمد شريف مهاجم الزمالك المحتمل

يبلغ أحمد شريف من العمر 22 عاما، حيث إنه من مواليد 8 فبراير عام 2003.

وخاض شريف 129 مباراة في مسيرته الاحترافية، بواقع 6935 دقيقة في جميع البطولات.

سجل أحمد شريف 15 هدفا وصنع 6 أهداف.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن مهاجم فاركو يسجل هدفا كل 462 دقيقة.

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