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خارج الحدود

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف تجمعات جنود الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، قصف تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال المتمركزة  شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة بقذائف الهاون.

 

مقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما

في سياق متصل، أفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، يوم الأحد الماضي، بمقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما.


تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية: "مجاهدونا أكدوا اشتعال النيران في الآليات الصهيونية وهبوط مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين".      

وأفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 لواء جولاني خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.

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سرايا القدس جيش الاحتلال خان يونس قطاع غزة غزة

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