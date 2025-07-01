ترامب: أتوقع التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم: إن هناك تقدمًا حقيقيًا نحو التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، متوقعًا أن يتم "التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب:"أعتقد أننا سننهي الحرب في غزة قريبًا، ربما خلال الأسبوع القادم".

نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة

وأكد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "أكثر انفتاحًا على إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين، وأن نتنياهو "يريد إنهاء العملية، لكن بالشكل الذي يضمن الأمن لإسرائيل"، حسب تعبيره.

نجاحات ضد إيران في الخفاء

وفي ملف إيران، قال ترامب:"حققنا نجاحًا كبيرًا ضد إيران أكثر مما تتخيلون، ولكن الكثير منه لن يُكشف الآن".

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