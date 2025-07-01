أولى صفقات المصري الصيفية يصل اليوم بورسعيد

يصل، اليوم الثلاثاء، الجزائري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني والمنضم حديثا للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الي مدينة بورسعيد قبل الانضمام الي معسكر الفريق ببورفؤاد الخميس.

المصري يضم منذر القسنطيني

وضم النادي المصري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ووجه الرياضي القسنطيني الشكر للاعب الجزائري مندر طمين: "شكرا على الأيام التي قضيتها في بيتك وحظ موفق في ناديك الجديد، سوف نشجعك حتى في مصر وإن شاء الله تكون هداف البورسعيدي".

دغموم ينصم اليوم الي معسكر المصري

ويصل، اليوم الثلاثاء، الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الي القاهرة ثم الي بورفؤاد للانضمام الي معسكر الفريق استعداد للموسم الجدي.

دغموم يجدد للمصري

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتجديد للنادي وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله.

المصري يضم لاعب الأهلي

ونجح كامل أبوعلي في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

ويدخل فريق النادي المصري الموسم الجديد بقيادة فنية جديدة تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وبضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.

وقرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد غدا الأربعاء عقب نهاية مران اليوم الثلاثاء بملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد

ويستأنف الفريق تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد بعد غدا الخميس.

ويواصل فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تدريباته اليومية علي ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادا للموسم الجديد.

وشهد المران الصباحي تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين خلال المران الصباحي للفريق على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

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