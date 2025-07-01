مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل منزله في قنا

لقي تلميذ مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بنجع الربة، التابع لقرية المحارزة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل نتيجة تعرضه لصعق كهربائي. وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية يُدعى "آدم. خ" ويبلغ من العمر 8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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