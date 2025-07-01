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البحث العلمي: تعاون مع 213 دولة ونشر أكثر من 116 ألف بحث خلال 5 سنوات

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

أكدت أكاديمية البحث العلمي، أن مصر عززت حضورها الدولي في مجال البحث العلمي، حيث نجحت في التعاون مع 213 دولة حول العالم، ونشرت أكثر من 116,000 بحث علمي دولي خلال الفترة من 2019 إلى 2024، في دلالة قوية على التقدم المستمر للباحثين والمؤسسات البحثية المصرية.

 

وتصدرت دول إفريقيا قائمة الشركاء، وعلى رأسها جنوب إفريقيا وتونس، تلتها آسيا ممثلةً في السعودية والصين، ثم أوروبا بصدارة المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. كما حققت الولايات المتحدة وكندا أعلى معدلات التعاون في أمريكا الشمالية، بينما جاءت البرازيل وكولومبيا في مقدمة التعاون مع أمريكا الجنوبية.

وشملت مجالات التعاون العلمي عددًا من التخصصات الحيوية، جاءت بياناتها على النحو التالي:

العلوم الزراعية: 13,922 بحثًا مشتركًا مع 155 دولة

الكيمياء: 16,734 بحثًا مع 154 دولة

الطاقة: 7,671 بحثًا مع 126 دولة

الرياضيات: 10,510 أبحاث مع 140 دولة

العلوم الهندسية: 25,403 بحثًا مع 147 دولة

الطب: 23,173 بحثًا مع 201 دولة

 

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