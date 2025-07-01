رسميا، أرسنال يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن التعاقد مع حارس المرمى الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا البالغ من العمر 30 عامًا.

ارسنال يضم كيبا

ويتمتع كيبا بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 140 مباراة.

ينضم كيبا إلى أرسنال قادمًا من تشيلسي، بعد أن أمضى الموسمين الماضيين معارًا إلى ريال مدريد وبورنموث، لتعزيز صفوف حراس المرمى.

في أغسطس 2018، أصبح كيبا أغلى حارس مرمى في العالم عندما انضم إلى تشيلسي، وخلال فترة وجوده في غرب لندن كان جزءًا من الفرق التي رفعت دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

في 2023/24، عاد إلى إسبانيا للانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة ولعب دوره حيث فاز النادي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

ثم أمضى كيبا الموسم الماضي مع بورنموث، حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات.

بعد توقيع عقده مع أرسنال قال كيبا: "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا، متحمس حقًا وأتطلع إلى ما هو قادم.

مضيفا: "الطموح الذي يظهر في هذا النادي، عندما أتحدث مع ميكيل أرتيتا وإيناكي تشانا ومدى رغبتهم في الفوز وأعتقد أننا قريبون جدًا من الفوز، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه معًا."

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