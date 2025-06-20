الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

صفقة الـ 65 مليون يورو، زوبيميندي يصل لندن لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أرسنال

مارتن زوبيميندي
مارتن زوبيميندي

 يتواجد مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، في لندن للاجتماع بمسؤولي أرسنال.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن زوبيميندي سوف يتمم إجراءات انتقاله لنادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت الشبكة الموثوقة، أن  الصفقة ستكلف خزينة نادي أرسنال حوالي 65 مليون يورو ليصبح بذلك ثاني أكبر انتقال في تاريخ ريال سوسيداد بعد ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل.

ويعمل أرسنال على تعويض رحيل توماس بارتي المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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زوبيميندي مارتن زوبيميندي مارتن زوبيميندي لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني

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