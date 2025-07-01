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رياضة

قبل مواجهة عملاق البرازيل، الهلال السعودي يتلقى ضربة قوية في مونديال الأندية

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

تضاءلت فرصة مشاركة حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، الجمعة المقبل، على ملعب «كامبينج ورلد»، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بحسب ما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية

غياب مدافع الهلال عن مواجهة فلومينينسي 


وكشفت الصحيفة أن المدافع الدولي لا يزال يحتاج إلى فترة علاج بعد تعرضه إلى إصابة في الركبة خلال التدريب الأخير قبل مواجهة ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي،  التي تجاوزها الأزرق 4-3.


ويجري الهلال، الثلاثاء، تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين في القائمة الأساسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يخضع بقية العناصر إلى تدريبات اعتيادية، استعدادًا لمواجهة ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.


وتأهل الهلال إلى دور الـ 16 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد الإسباني المتصدر.

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