الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من جميع مشاهد فيلم "الشاطر" ومخرج العمل يعكف على عملية المونتاج تمهيدا لعرضه

أمير كرارة، فيتو
أمير كرارة، فيتو

انتهى الفنان أمير كرارة وأسرة فيلم “الشاطر” من تصوير جميع مشاهد العمل، ويعكف المخرج أحمد الجندي في الوقت الحالي على عملية المونتاج اللازمة للعمل تمهيدًا لعرضه يوم 10 يوليو الجاري.
 

ويشارك الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم الشاطر مع الفنان أمير كرارة ويلعب شخصية رئيس عصابة، ويدخل في أزمات ومشاكل مع أمير كرارة ضمن أحداث العمل.

 

ويخوض الفنان أمير كرارة خلال موسم الصيف السينمائي بفيلم “الشاطر” الذي يلعب من خلاله شخصية مهمة لم يقترب منها من قبل، حيث يقوم بتقديم شخصية الدوبلير لمشاهد الأكشن والخطيرة للنجوم، ومن المفترض أن يشارك في أحد الأعمال خلال الفيلم، ويتعرف خلالها على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، وتنشأ بينهما قصة حب.

 

ظهور أمير كرارة بشخصيته الحقيقية

يظهر أمير كرارة خلال العمل بشخصيته الحقيقية في أحد المشاهد التي يقدمها ضمن عمل سينمائي، فيما يتم عرض العمل يوم 10 يوليو المقبل.

 

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

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أمير كرارة الشاطر فيلم الشاطر هنا الزاهد

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