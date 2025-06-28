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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير 90٪ من أحداث فيلم الشاطر

فيلم الشاطر، فيتو
فيلم الشاطر، فيتو

انتهت أسرة فيلم الشاطر الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل.

 

ويشارك الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم الشاطر مع الفنان أمير كرارة ويلعب شخصية رئيس عصابة، ويدخل في أزمات ومشاكل مع أمير كرارة ضمن أحداث العمل.

ويخوض الفنان أمير كرارة خلال موسم الصيف السينمائي بفيلم “الشاطر” الذى يلعب من خلاله شخصية مهمة لم يقترب منها من قبل، حيث يقوم بتقديم شخصية الدوبلير لمشاهد الأكشن والخطيرة للنجوم، ومن المفترض أن يشارك في أحد الأعمال خلال الفيلم، ويتعرف خلالها على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، وتنشأ بينهما قصة حب.

 

ظهور أمير كرارة بشخصيته الحقيقية

يظهر أمير كرارة خلال العمل بشخصيته الحقيقية في أحد المشاهد التي يقدمها ضمن عمل سينمائي، فيما يتم عرض العمل يوم 10 يوليو المقبل.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

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