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حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي لاختطافه واعتدائه على طفلة 4 سنوات في الأقصر

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، قرارها بإجماع الآراء، بإحالة أوراق المتهم "م ع خ"، عامل يبلغ من العمر 26 عامًا ومقيم بمركز البياضية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وذلك في القضية المتهم فيها باختطاف طفلة وهتك عرضها.

تفاصيل الواقعة 

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى الجاحر، وعضوية المستشارين مصطفى لطيف، وعلي مصطفى صبري، وبحضور محمد جلال أبو سحلي وكيل النائب العام، وأمانة سر كل من حسن الحبري ومحمد حفني محمد، وأحمد الطاهر.

وتعود وقائع القضية إلى 17 سبتمبر من العام الماضي، حين أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه باختطاف المجني عليها "ر ي م"، 4 سنوات، مستغلًا حداثة سنها، بأن جذبها عنوة إلى مسكنه، بعيدًا عن أعين ذويها، وارتكب في حقها جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم استخدم القوة والتغرير بالمجني عليها، وتم إثبات الواقعة بموجب التحريات وتقرير الطب الشرعي، وحددت المحكمة جلسة 3 اغسطس 2025  للنطق بالحكم.

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الأقصر جنايات الأقصر هتك عرض طلفه مفتى الجمهورية

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