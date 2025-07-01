محافظ الأقصر يشهد إطلاق معديتين جديدتين لخدمة المواطنين والسائحين (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تدشين المعديتين الجديدتين "الأقصر 1" و"الأقصر 2"، لخدمة الأهالي المتنقلين يوميًا بين البر الغربي والشرقي لمدينة الأقصر، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل النهري والتيسير على المواطنين والسائحين، سعة كل معدية منهما 250 راكبا، تزامنا مع احتفالية مميزة بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

إطلاق معديتين جديدتين بالأقصر

وأكد محافظ الأقصر خلال تدشين المعديتين أنه سعيد بتقديم هذه الخدمة التي توفر الراحة والأمان للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمعديات، وتغيير الزيوت والفلاتر بشكل منتظم لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن المعديات الثلاث القديمة سيتم سحبها إلى الترسانة النيلية لإعادة تأهيلها وصيانتها، لتعود للعمل إلى جانب المعديتين الجديدتين، بما يرفع إجمالي عدد المعديات إلى خمس تعمل بالتوازي لخدمة أهالي الأقصر والزائرين.

وقد حرص محافظ الأقصر على مشاركة المواطنين الرحلة الأولى بالمعدية الجديدة إلى البر الغربي، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم وسط أجواء من البهجة والفرحة من جانب الأهالي والسائحين الذين أبدوا إعجابهم بالمعديات الحديثة.

وشهد مراسم التدشين كل من: اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة، سكرتير المدينة، ومحمد الشاطر، مدير إدارة المعديات والمراسي.

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