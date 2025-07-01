الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

في ظروف غامضة، التصريح بدفن طالبة سقطت من الطابق الثامن بالبساتين

جثة
جثة

أمرت نيابة البساتين، بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بسرعة إنجاز التقرير الطبي لمعرفة ملابسات سقوط الفتاة، وبسرعة تحريات المباحث العامة.

وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، بسقوط طالبة من الطابق الثامن والعثور عليها جثة هامدة غارقة في دمائها وذلك بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالقسم إلى موقع الحادث ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لأقرب مستشفى.

وبالفحص تبين أن فتاة تدعى "آلاء.م.م" بالغة من العمر 17 سنة سقطت من الطابق الثامن جثة هامدة وجارٍ معرفة ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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