في ظروف غامضة، التصريح بدفن طالبة سقطت من الطابق الثامن بالبساتين

أمرت نيابة البساتين، بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بسرعة إنجاز التقرير الطبي لمعرفة ملابسات سقوط الفتاة، وبسرعة تحريات المباحث العامة.

وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، بسقوط طالبة من الطابق الثامن والعثور عليها جثة هامدة غارقة في دمائها وذلك بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالقسم إلى موقع الحادث ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لأقرب مستشفى.

وبالفحص تبين أن فتاة تدعى "آلاء.م.م" بالغة من العمر 17 سنة سقطت من الطابق الثامن جثة هامدة وجارٍ معرفة ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.